Bauhaussommerfest im Mies van der Rohe Haus

Anlässlich des großen Jubiläums «100 Jahre Bauhaus» findet im Garten des Mies van der Rohe Hauses ein thematisch passendes Picknick mit Musik und Tanz statt.

Im Garten des Mies van der Rohe Haus in Alt-Hohenschönhausen wird am Sonntag ein kleines Sommerfest gefeiert. Die Gäste können sich auf Bootsfahrten, Fotoshootings, Mies auf Rädern, Musik mit DJ Henryk Gericke und Annika von Trier am Akkordeon, Windspiele, Drinks, Schokotafeln und einige Reden freuen. Wer sich dem Anlass entsprechend kleiden möchte, der möge Bauhaus-Blau oder Bauhaus-Gelb erscheinen.