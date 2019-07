Aufbruchstimmung! Zu Chubby Checker, Bill Haley, Ray Charles oder den Blues Brothers tanzte die rebellische Jugend in den 50er Jahren gegen enge Moralvorstellungen an. Der Wintergarten lässt die Zeit wieder auferleben.

Mitreißende Songs und spannende Akrobatik: Rock'n'Roll ist definitiv noch nicht tot

Mit einer Live-Band folgt die Show «Let's Twist Again! - Rockabilly Hits & Acrobatics» der Entwicklung des Rock'n'Roll bis zum postmodernen Twist. Zu Buddy Holly, Little Richard und weiteren Musikgrößen der 50er und 60er Jahre präsentieren Artisten eine außergewöhnliche Bandbreite an Acts: Von Rollerskate über Rola-Bola und Hula Hoops zum Rhönrad. Das Ergebnis ist eine furiose und mitreißende Reise in die Vergangenheit.



Varieté-Kunst voller Anmut, Risiko und Überraschungen

Einige der renommiertesten Varieté-Künstler zaubern die Show ab dem 06. März 2019 jeden Abend aufs Neue auf die Bühne des Wintergartens. Im Showcafé heißt es: Schlemmen und Staunen. Bei Kaffee und Kuchen können Gäste die atemberaubende Show genießen.