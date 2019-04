Burning Man – Electric Sky

18. Januar bis 10. März 2019

Das Burning Man Festival in der Wüste Nevadas ist ein Kulturphänomen. Das Künstlerpaar Nina und Torsten Römer zeigt derzeit im Berliner Haus am Lützowplatz (Hal) in einer Werkserie ihre Sicht auf das legendäre Festival.

Das in Berlin lebende Künstlerpaar veröffentlicht Ihre gemeinsamen Werke unter dem Namen Römer + Römer. In ihrer aktuellen Ausstellung im Hal zeigen die beiden überwiegend nächtliche Motive, in denen sich das Black Rock Desert, dem Austragungsort des Burning Man Festivals, in eine von tausenden künstlichen Lichtquellen erhellte Scheinwelt verwandelt. Alle Bilder (Öl und Acryl auf Leinwand) sind im Jahr 2017 entstanden.

Auf einen Blick Was: Burning Man – Electric Sky

Wann: 18. Januar bis 10. März 2019

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Wo:Haus am Lützowplatz

Eintritt: frei Burning Man – Electric Sky18. Januar bis 10. März 2019Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhrfrei

Haus am Lützowplatz zum Stadtplan

Adresse Lützowplatz 9 10785 Berlin Zum Stadtplan

© dpa Aktuelle Ausstellungshighlights Übersicht der in Berlin stattfindenden Ausstellungen in Berliner Museen und Galerien. mehr