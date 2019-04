Handball-WM 2019 in Berlin

Im Januar 2019 veranstalten Deutschland und Dänemark die Handball Weltmeisterschaft. In den Turnieren treten 24 Mannschaften aus Europa, Amerika, Asien und Ozeanien gegeneinander an.

Den Auftakt der WM bildet das Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft (Gruppe A) in der Mercedes-Benz-Arena. Schafft sie die Qualifikation, zieht sie nach Köln um. Das internationale Handballturnier, offiziell IHF Men’s World Championship, wird 2019 zum ersten Mal von zwei Handballverbänden gemeinsam ausgerichtet. Während der WM finden in Hamburg, Köln, Berlin, Kopenhagen, Herning und München Wettkämpfe statt.

Neues Qualifizierungssystem

Nicht nur die Kooperation zweier Länder ist neu: Auch der Spielmodus wurde geändert. Die 24 Teams werden in der Vorrunde in vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften unterteilt. Die besten drei pro Gruppe qualifizieren werden dann in zwei Gruppen à sechs Teams unterteilt, die um die Teilnahme am Halbfinale spielen.