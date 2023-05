Das Alt-Buckower Dorfteichfest findet 2022 zum 23. Mal statt. Im Dorfkern feiern die Gäste gemütlich mit einem bunten Festprogramm rund um den Teich.

Auf einen Blick

Was: Alt-Buckower Dorfteichfest 2022

Wann: Termin noch nicht bekannt

Wo: Am Dorfteich in Alt-Buckow

Öffnungszeiten: Samstag 11 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 19 Uhr

Eintritt: frei