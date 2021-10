Regelmäßig kämpfen beim von dem Online-Magazin Kultmucke veranstalteten Powerpoint-Karaoke im Rosi's in Friedrichshain acht Redner um den Sieg.

Die Aufgabe heißt: Powerpoint-Präsentationen vor Publikum unterhaltsam erläutern, ohne sie vorher zu kennen. In zwei Vorrunden ziehen jeweils vier Teilnehmer eine Nummer. Die zugehörige Präsentation erscheint auf der Leinwand. Was die Redner auf der Bühne daraus machen, bleibt ihrer Kreativität überlassen.

Getränkegutschein für den Sieger beim Powerpoint-Karaoke

Die durch Applaus gekürten Besten beider Gruppen treten im Finale erneut gegeneinander an. Dieses Mal stellen beide die selbe unbekannte Präsentation vor. Das Publikum ermittelt den Sieger, der sich über einen Getränkegutschein freuen darf. Zur anschließenden Party im Rosi's können die Besucher kostenlos bleiben. Die Teilnahme am Powerpoint-Karaoke steht allen Mutigen frei. In der Regel sind spontan noch Plätze zu besetzen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, meldet sich vorher beim Veranstalter an.