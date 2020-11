Auf dem Gelände des Lichtenberger Landschaftspark Herzberge findet zum dritten Mal das "Fest der Vielfalt und Begegnung" statt. Das Open Air Parkfest Herzberger Lichter ist barrierefrei und der Eintritt ist frei.

Die 'Herzberger Lichter' auf dem Gelände des Evangelischen Krankenhauses Königin Elisabeth im Lichtenberger Landschaftspark wird realisiert in Zusammenarbeit mit 25 Jahre Rehabilitationszentrum Berlin-Ost.

Das Fest möchte Akteure und Künstler verschiedenster Couleur zusammenbringen. Verteilt auf der grünen Bühne des Areals wetteifern Musizierende, Tanzgruppen, Theaterensemble und Sportacts um die Gunst des Publikums. Ziel ist ein "Parkfest für alle", das ausdrücklich Menschen mit Behinderung und Migranten einlädt und als Darbietende einbezieht. Zudem soll die Naturkulisse speziell unbekannten Talenten vorbehalten sein, Straßenmusikanten etwa, die üblicherweise an wechselnden Orten ihre Zuhörer finden.

Kulturfest gegen Vorurteile und Ausgrenzung

Dem Inklusionsgedanken folgend wollen die Veranstalter dazu beitragen, Barrieren im Kopf zu beseitigen. Alle gehören dazu, Alt und Jung, mit und ohne Behinderung, von hier oder anderswo. Selbst eine Barriere in Form von Eintrittsgeld ist nicht vorgesehen. "Vielfalt ist Trumpf!", so die Initiatorin Zlata Findeis. Auch in gastronomischer Hinsicht warten kulinarische Spezialitäten auf hungrige Besucher.