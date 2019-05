Am 19. Mai findet der «Tag der offenen Tür» im Theater des Westens statt. Es werden unter anderem Rundgänge und Workshops geboten.

Der «Tag der offenen Tür» im Theater des Westens wird am Sonntag, den 19. Mai 2019 stattfinden. Das Theater ist zwischen 13 und 19 Uhr geöffnet. Auf dem Programm stehen unter anderem Bühnenrundgänge, Karaoke, Tanz-Workshops, Kinderschminken und eine Fragerunde und Autogrammstunde mit den Darstellern des aktuellen Musicals. Höhepunkt sich ein spezielles Bühnenprogramm mit Original-Szenen aus «The Band - Das Musical».

© Stage Entertainment

Werden auch Sie noch einmal jung bei The Band, dem Musical mit der fantastischen Musik von Take That. mehr