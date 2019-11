Rokoko-Fest im Tierpark

Das Schloss Friedrichsfelde veranstaltet ein Kostümfest mit Schlossmarkt, Konzerten, historischen Tänzen und weiteren Angeboten.



Klänge, Kostüme und Schauspiele sollen den Besucher in die Zeit des Rokoko und von Friedrich dem Großen, der oft im Schloss Friedrichsfelde zu Gast war, zurückversetzen. Während im Schloss Klavier und Cembalo erklingen, bieten im Schlossgarten Händler ihre Ware an. Es werden Barockspiele, Dressurreiten und Fechtshows geboten und alle Kinder, die möchten, können sich Märchen anhören, Theaterstücke ansehen oder bei historischen Spielen mitmachen. Daneben gibt es außerdem die Möglichkeit mit einer Kutsche durch den Tierpark zu fahren.



Höhepunkt des diesjährigen Schlossfestes wird der Rokoko-Ball im Schloss sein. Am Samstag, den 24. August, ab 20 Uhr, wird zum Tanz geladen.