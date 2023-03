Die beliebte Parade zum St. Patrick's Day findet seit einigen Jahren nicht mehr auf den Berliner Straßen statt.

Dudelsackpfeifer nahmen 2014 in Berlin an der St. Patrick's Day Parade teil.

Mehrere hundert Menschen nahmen 2014 in Berlin an der St. Patrick's Day Parade teil.

Eine Frau mit übergroßer Brille nimmt am 16.03.2014 in Berlin an der St. Patrick's Day Parade teil.

Mehrere hundert Menschen nahmen am 2014 in Berlin an der St. Patrick's Day Parade teil.

Irische Schriftsteller, irischer Whiskey und vierblättrige Kleeblätter: Am 15. März 2015 wurde mit der St. Patrick's Day Parade in Berlin der irischen Nationaltag gefeiert und die irische Kultur zelebriert. In Berlin leben ca. eintausend registrierte Iren. Jedoch zählte das Festival 2013 auf den Straßen von Berlin-Kreuzberg ca. dreitausend Besucher. Das St. Patrick's Day Festival 2015 wurde im Rahmen einer Parade in grünen Kostümierungen und volkstümlichen Harfen-Klängen der immergrünen Insel gefeiert.