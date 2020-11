Islandpferde-WM 2019

Die Islandpferde-Weltmeisterschaft 2019 wird vom 04. bis 11. August 2019 im Pferdesportpark Karlshorst in Berlin ausgerichtet.

Frauke Schenzel trainiert mit ihrem Hengst Vauli am auf der Trabrennbahn in Berlin-Karlshorst.

Die Reiter kommen am Sonntagmorgen in Berlin an.

Für die Weltmeisterschaft sind eine ganze Reihe dauerhafter und temporärer Bauten entstanden: Neue Wettkampf- und Trainingsbahnen ebenso wie Tribünen, Ausstellungsflächen, Gastronomie-Bereiche und Stallungen.



In spezifischen Prüfungen zeigen Pferde und Reiter ihre Fähigkeiten in den rassetypischen Gangarten und in den Mehrgangprüfungen. Der Pferdesport mit den Turnieren steht in erster Linie im Mittelpunkt der Veranstaltung, doch auch für zahlreiche Attraktionen wird gesorgt. Als Sportereignis und Volksfest zugleich soll die Weltmeisterschaft für sieben erlebnisreiche Tage für die ganze Familie sorgen.