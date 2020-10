Im November lädt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Landesverband Berlin-Brandenburg unter der Beteiligung von Buchhandlungen, Verlagen und Bibliotheken wieder zu Buchpremieren, Lesungen und Podiumsdiskussionen in Berlin und Brandenburg ein.

Wie jedes Jahr wird der Auftakt der Woche mit prominent besetzten Eröffnungsveranstaltungen in Berlin und Brandenburg gefeiert.

Auf einen Blick

Was: Lesemarathon Stadt Land Buch 2019

Wann: Termin noch nicht bekannt

Wo: an verschiedenen Orten in Berlin und Brandenburg