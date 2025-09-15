Fest zum Tag der Deutschen Einheit

Findet nicht mehr statt

Besucher gehen über die Festmeile auf der Straße des 17. Juni in Berlin. © dpa

Das beliebte Fest zum Tag der Deutschen Einheit findet seit 2020 nicht mehr statt.

Der 3. Oktober als Nationalfeiertag Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag von 1990 zum gesetzlichen Feiertag bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die Deutsche Wiedervereinigung.

