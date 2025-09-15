Aktuelle Sprache: Deutsch

Fest zum Tag der Deutschen Einheit

Findet nicht mehr statt

Tag der Einheit: Volksfest am Brandenburger Tor

Besucher gehen über die Festmeile auf der Straße des 17. Juni in Berlin.

Das beliebte Fest zum Tag der Deutschen Einheit findet seit 2020 nicht mehr statt.

Der 3. Oktober als Nationalfeiertag

Der 3. Oktober wurde als Tag der Deutschen Einheit im Einigungsvertrag von 1990 zum gesetzlichen Feiertag bestimmt. Als deutscher Nationalfeiertag erinnert er an die Deutsche Wiedervereinigung.

Auf einen Blick

Fest
Fest zum Tag der Deutschen Einheit
Termin
Findet nicht mehr statt
Location
Platz der Republik, Brandenburger Tor und Straße des 17. Juni

Fotostrecken

  • Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2019 (3)

    Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2019

  • Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2018

    Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2018

  • Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2017

    Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2017

  • Fest zum Tag der Deutschen Einheit

    Fest zum Tag den Deutschen Einheit 2016

  • Fest zum Tag der Deutschen Einheit 2015

    Tag der Deutschen Einheit 2015

  • Tag der Einheit: Volksfest am Brandenburger Tor

    Tag der Deutschen Einheit 2014

  • Volksfest am Brandenburger Tor 2013

    Tag der Deutschen Einheit 2013

