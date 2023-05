Das Favourites Film Festival zeigt ausschließlich Filme, die bereits auf Festivals im In- und Ausland einen Publikumspreis gewonnen haben.

Das Filmprogramm des FFF ist so vielfältig wie die Festivals, deren Gewinner zu sehen sind. Es werden kurze und lange Spiel, - Dokumentar- und Animationsfilme aus Südamerika, Afrika, Europa und dem Nahen Osten gezeigt, Filme, deren Geschichten das Potential haben, Menschen über Grenzen hinweg zu bewegen und zu berühren.

Favourites Film Festival im City Kino Wedding

Nach fünf Jahren in der Kulturfabrik Moabit zog das Favourites Film Festival 2016 um in das City Kino Wedding. So schufen die Veranstalter eine der wachsenden Publikumsmenge angemessene, wetterunabhängige Lokation für die beliebte Veranstaltung. Der Kinosaal im französischen Kulturzentrum wartet mit 220 Plätzen auf.