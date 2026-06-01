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70 Jahre Parkeisenbahn Wuhlheide

2. und 3. Mai 2026

70 Jahre Parkeisenbahn

Im Mai 2026 feiert die Parkeisenbahn Wuhlheide 70-jähriges Jubiläum.

© Tobias Golla

Zum 70. Jubiläum der Parkeisenbahn Wuhlheide fahren historische Dampfloks durch den Park.

Die Parkeisenbahn Wuhlheide feiert 2026 ihr 70-jähriges Bestehen und startet mit einem Special in das Jubiläumswochenende. An beiden Tagen sind mit „Merapi“ und „Klaus“ gleich zwei historische Dampflokomotiven im Einsatz. Rund um die Fahrt können sich die Besucher:innen zudem auf weitere spannende Highlights freuen.

Merapi und Klaus

Merapi wurde 1928 in Hannover gebaut und war später auf einer Zuckerrohrplantage auf der indonesischen Insel Java im Einsatz und ist seit 1992 in der Wuhlheide unterwegs. Klaus wurde für die Trümmerbahn nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und fährt seit 1987 durch die Wuhlheide.

Auf einen Blick

Jubiläum
70 Jahre Parkeisenbahn Wuhlheide
Location
Wuhlheide
Beginn
2. Mai 2026
Ende
3. Mai 2026
Öffnungszeiten
Samstag von 10 bis 17:30 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr
Eintritt
Erwachsene 8 Euro, Kinder 6 Euro

Parkeisenbahn Wuhlheide

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Adresse
An der Wuhlheide 189
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

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