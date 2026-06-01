70 Jahre Parkeisenbahn Wuhlheide

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Event-Highlights im Mai 2027
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Zum 70. Jubiläum der Parkeisenbahn Wuhlheide fahren historische Dampfloks durch den Park.
Die Parkeisenbahn Wuhlheide feiert 2026 ihr 70-jähriges Bestehen und startet mit einem Special in das Jubiläumswochenende. An beiden Tagen sind mit „Merapi“ und „Klaus“ gleich zwei historische Dampflokomotiven im Einsatz. Rund um die Fahrt können sich die Besucher:innen zudem auf weitere spannende Highlights freuen.
Merapi wurde 1928 in Hannover gebaut und war später auf einer Zuckerrohrplantage auf der indonesischen Insel Java im Einsatz und ist seit 1992 in der Wuhlheide unterwegs. Klaus wurde für die Trümmerbahn nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und fährt seit 1987 durch die Wuhlheide.
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