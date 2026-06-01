70 Jahre Parkeisenbahn Wuhlheide

Merapi wurde 1928 in Hannover gebaut und war später auf einer Zuckerrohrplantage auf der indonesischen Insel Java im Einsatz und ist seit 1992 in der Wuhlheide unterwegs. Klaus wurde für die Trümmerbahn nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und fährt seit 1987 durch die Wuhlheide.