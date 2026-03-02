UdK Berlin: Öffentliche Probe mit Sir Simon Rattle

15. Februar 2026

Sir Simon Rattle

Sir Simon Rattle, ehemaliger Chefdirigent der Berliner Philharmoniker.

© dpa

Einblicke in die Probenarbeit eines Weltklasse-Dirigenten: Das Symphonieorchester der Universität der Künste Berlin probt öffentlich unter der Leitung von Sir Simon Rattle.

Am 15. Februar öffnet das Symphonieorchester der Universität der Künste Berlin seinen Konzertsaal für ein besonderes öffentliches Workshop-Format. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle, dem ehemaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, können Interessierte einen Blick in die Arbeit des Orchesters an der Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 von Johannes Brahms werfen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich.

Auf einen Blick

Workshop
Das Symphonieorchester der UdK Berlin unter Sir Simon Rattle
Location
Konzertsaal der UdK Berlin
Beginn
15. Februar 2026 11:00 Uhr
Ende
15. Februar 2026 14:00 Uhr
Eintritt
Kostenlos
Tickets
pretix.eu

Konzertsaal der UdK Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Fasanenstraße 33
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Eintritt frei

© dpa

Berlin gratis

Kulturgenuss in Berlin muss nicht teuer sein. Viele Events und Ausstellungen sind gratis. Eine Übersicht aktueller Veranstaltungen mit freiem Eintritt finden Sie hier.  mehr