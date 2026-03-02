UdK Berlin: Öffentliche Probe mit Sir Simon Rattle

Am 15. Februar öffnet das Symphonieorchester der Universität der Künste Berlin seinen Konzertsaal für ein besonderes öffentliches Workshop-Format. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle, dem ehemaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, können Interessierte einen Blick in die Arbeit des Orchesters an der Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 von Johannes Brahms werfen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich.