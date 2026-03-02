UdK Berlin: Öffentliche Probe mit Sir Simon Rattle

© dpa
Wochenend-Tipps: Endlich Wochenende in Berlin!
Einblicke in die Probenarbeit eines Weltklasse-Dirigenten: Das Symphonieorchester der Universität der Künste Berlin probt öffentlich unter der Leitung von Sir Simon Rattle.
Am 15. Februar öffnet das Symphonieorchester der Universität der Künste Berlin seinen Konzertsaal für ein besonderes öffentliches Workshop-Format. Unter der Leitung von Sir Simon Rattle, dem ehemaligen Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker, können Interessierte einen Blick in die Arbeit des Orchesters an der Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 von Johannes Brahms werfen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich.
