Eröffnung der Kinemathek im E-Werk

Mit freiem Eintritt und einem vielseitigen Programm feiert die Deutsche Kinemathek ihre Eröffnung am neuen Standort im E-Werk.
Nach dem Umzug feiert die Deutsche Kinemathek im E-Werk die Wiedereröffnung. Zu sehen ist die Ausstellung «Screentime – Geschichten aus Film, Fernsehen und Alltag», die einen frischen Blick auf Medien- und Alltagsgeschichte wirft. Objekte, Filmausschnitte und historische Dokumente veranschaulichen, wie Kino und Fernsehen gesellschaftliche Wirklichkeit prägen und von ihr geprägt werden. Dazu gibt es ein besonderes Programm mit Filmvorführungen, Gesprächen, Workshops und einer Tombola.
