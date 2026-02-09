Aktuelle Sprache: Deutsch

Eröffnung der Kinemathek im E-Werk

23. bis 25. Januar 2026

Mit freiem Eintritt und einem vielseitigen Programm feiert die Deutsche Kinemathek ihre Eröffnung am neuen Standort im E-Werk.

Nach dem Umzug feiert die Deutsche Kinemathek im E-Werk die Wiedereröffnung. Zu sehen ist die Ausstellung «Screentime – Geschichten aus Film, Fernsehen und Alltag», die einen frischen Blick auf Medien- und Alltagsgeschichte wirft. Objekte, Filmausschnitte und historische Dokumente veranschaulichen, wie Kino und Fernsehen gesellschaftliche Wirklichkeit prägen und von ihr geprägt werden. Dazu gibt es ein besonderes Programm mit Filmvorführungen, Gesprächen, Workshops und einer Tombola.

Auf einen Blick

Event
Eröffnung der Kinemathek im E-Werk
Location
Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen
Beginn
23. Januar 2026 10:00 Uhr
Ende
25. Januar 2026 18:00 Uhr
Barrierefrei
Nein
Eintritt
kostenlos
Programm
www.deutsche-kinemathek.de

Deutsche Kinemathek - Museum für Film und Fernsehen

Adresse
Mauerstraße 79
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

