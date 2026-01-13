Aktuelle Sprache: Deutsch

Stranger Things-Weihnachtsmarkt

04. bis 30. Dezember 2025

Weihnachtslichter

© dpa

Fans der Serie Stranger Things aufgepasst: Parallel der neuen Staffel kommt mit dem Hawkins Christmas Market die dunkle Parallelwelt über die Weihnachtszeit nach Berlin - Demogorgon-Waffeln inklusive.

Der Indoor-Weihnachtsmarkt findet im Pop Kudamm statt und punktet durch seinen 80er-Jahre-Charme auch bei Menschen, die noch keine Folge der beliebten Serie gesehen haben. Für Stranger-Things-Fans hält der Markt allerdings besondere Highlights bereit - von den bedeutungsschweren Lichterketten über originalgetreue Requisiten und zahlreiche Selfie-Möglichkeiten. Besucherinnen und Besucher können durch die nachgebaute Starcourt Mall flanieren, sich auf Will Byers Couch setzen und sich von der Musik des WSQK-Radios in die 80er Jahre entführen lassen. Mit Glühwein und den besonderen Demogorgon-Waffeln bleibt keiner hungrig.

Auf einen Blick

Weihnachtsmarkt
Stranger Things-Weihnachtsmarkt 2025
Termine
04. bis 30. Dezember 2025
Öffnungszeiten
15 bis 22 Uhr, geschlossen vom 24. bis 26. Dezember
Eintritt
Kostenlos

Pop Kudamm

Adresse
Kürfurstendamm 229
10719 Berlin

Verkehrsanbindungen

