Stranger Things-Weihnachtsmarkt

Der Indoor-Weihnachtsmarkt findet im Pop Kudamm statt und punktet durch seinen 80er-Jahre-Charme auch bei Menschen, die noch keine Folge der beliebten Serie gesehen haben. Für Stranger-Things-Fans hält der Markt allerdings besondere Highlights bereit - von den bedeutungsschweren Lichterketten über originalgetreue Requisiten und zahlreiche Selfie-Möglichkeiten. Besucherinnen und Besucher können durch die nachgebaute Starcourt Mall flanieren, sich auf Will Byers Couch setzen und sich von der Musik des WSQK-Radios in die 80er Jahre entführen lassen. Mit Glühwein und den besonderen Demogorgon-Waffeln bleibt keiner hungrig.