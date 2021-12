«Noch keine Trendwende»: Leicht positive Entwicklung der Corona-Zahlen

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sieht bei den Corona-Infektionszahlen in Berlin eine leicht positive Entwicklung.

An sieben der vergangenen acht Tage sei die Inzidenz zurückgegangen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag (07. Dezember 2021) nach der Senatssitzung. «Das ist eine gute Entwicklung, aber sie ist auch mit Vorsicht zu genießen», so Kalayci. «Es ist noch keine Trendwende. Es ist noch keine Entwarnung.» Als Inzidenz wird die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bezeichnet. Am Dienstag lag der Wert in Berlin bei 336,8, vor einer Woche betrug er 372,1.