Senat beschließt Kastrationspflicht für freilaufende Katzen

Berliner Tierhalter dürfen ihre Kater und Katzen in Berlin künftig nur noch frei herumlaufen lassen, wenn diese kastriert sind. Außerdem müssen die Tiere gekennzeichnet und registriert sein.

Das geht aus der ersten Berliner Katzenschutzverordnung hervor, die der Berliner Senat auf Vorlage von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am 18. Mai 2021 beschlossen hat. Mit dem neuen Regelwerk sollen das Leid freilebender Katzen verringert und Fortpflanzungsketten unterbrochen werden, hieß es in einer Mitteilung. Die Verordnung geht zunächst an den Rat der Bürgermeister. Sie soll im Sommer verabschiedet werden und zwölf Monate nach Verkündung in Kraft treten, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung.