Senat gedenkt Terroropfern und kündigt Unterstützung an

Berlin will sich weiter dafür einsetzen, terroristische Gewalt zu bekämpfen und Opfer zu unterstützen.

Das betonten die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, Innensenatorin Iris Spranger (beide SPD) und Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) anlässlich des Nationalen Gedenktags für die Opfer des Terrorismus am Samstag in Berlin. Man denke nicht nur an die Opfer, sondern auch «an jene, die an den Folgen ihrer seelischen oder körperlichen Verwundungen zu tragen haben und an alle, die den Verlust lieber und naher Menschen beklagen mussten», erklärte Giffey.