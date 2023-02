Solarstrom vom Balkon: Förderprogramm ab Freitag

Der Senat will den Anteil von Solarstrom in Berlin deutlich erhöhen und fördert deshalb künftig auch Balkonkraftwerke.

Förderung soll Solarwende vorantreiben

«Berlin will einen Solarstromteil von 25 Prozent erreichen. Deshalb treiben wir die Solarwende gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern in Berlin voran», sagte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) am Donnerstag. Die Förderung der Balkonkraftwerke sei ein weiterer Schritt Richtung Klimaneutralität in Berlin. «Der produzierte Strom fließt in den eigenen Stromkreislauf und reduziert so die eigenen Energiekosten.»