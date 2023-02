Sozialticket soll um einen Monat verlängert werden

Das sogenannte Sozialticket für neun Euro soll es einen Monat länger geben als bisher geplant.

Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats an. Beschlossen ist das noch nicht. Das will der Senat bei einer Sondersitzung am Freitag nachholen. «Beim 9-Euro-Ticket ist es so, dass es erstmal beschlossen wurde bis Ende März», sagte Giffey. Für den 1. Mai gebe es die Aussicht auf das bundesweite 49-Euro-Ticket. Beim 9-Euro-Ticket gebe es also eine Lücke von einem Monat. Das lasse sich nur in Berlin lösen und darauf habe sich der Senat bereits verständigt. Der offizielle Beschluss soll am Freitag gefasst werden.