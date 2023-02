Minusgrade: Notunterkunftsplätze der Kältehilfe ausgelastet

«Sobald wir Minusgrade haben, ist es für die Kältebusse kaum mehr zu schaffen», sagte eine Sprecherin der Berliner Stadtmission. Etwa 50 Anrufe gebe es dann pro Nacht, die Anfragen verteilten sich auf drei bis vier Busse. «Die Unterkunft in der Lehrter Straße ist täglich voll - und übervoll», sagte die Sprecherin. 150 Menschen können dort Zuflucht finden. Einzelne Plätze gebe es aber in der Traglufthalle am Containerbahnhof und einer Unterkunft in Reinickendorf in der Kopenhagener Straße.