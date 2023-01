Hilfen für Haushalte mit Öl-, Pellet-, Kohle- oder Flüssiggasheizung

Giffey sagte, die Heizkostenzuschüsse seien einer der letzten Bausteine aus dem Berliner Entlastungspaket. «Wir kommen damit gut über diesen Winter», so die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende. «Mit den Maßnahmen, die wir gemacht haben, haben wir mehr gemacht als viele andere Bundesländer. Wir waren schneller als viele andere Bundesländer», betonte Giffey. «Wir können hier wirklich sagen: In der Krise kann jeder froh sein, der in Berlin lebt, weil wir Dinge möglich machen, die woanders eben nicht gehen.» Man könne natürlich immer froh sein, in Berlin zu leben, schob Giffey nach. «Aber in der Krise ganz besonders.»