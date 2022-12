Tagestreff für Obdachlose ab Frühjahr in Traglufthalle

Der Tagestreff für Obdachlose zieht im Frühjahr in eine Traglufthalle in Friedrichshain.

Betten für Notübernachtungen geplant

In der Traglufthalle in Friedrichshain soll es laut dem Sozialdienstleister Gebewo, der im «Hofbräu Wirtshaus» im Einsatz ist, zusätzlich einen Außenbereich sowie Betten für die Notübernachtung. Finanziert wird der Tagestreff ausschließlich durch EU-Mittel. Insgesamt steht der Wohnungslosenhilfe in Berlin in diesem und im kommenden Jahr deutlich mehr Geld zur Verfügung als in den Vorjahren - 2022 mehr als doppelt so viel wie noch 2021.