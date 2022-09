Marathon-Wochenende: Straßensperrungen ab Montag

Wie die Verkehrsinformationszentral Berlin (VIZ Berlin) mitteilte, erfolgt die erste Straßensperrung bereits am heutigen Montag. Die Straße des 17. Juni wird ab 6 Uhr zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor gesperrt. Am Mittwoch wird diese Sperrung bis zum Großen Stern und auf die Yitzhak-Rabin-Straße ausgeweitet. Ab Freitag folgen weitere Sperrungen rund um das Brandenburger Tor, etwa im Bereich zwischen Bundeskanzleramt und Reichstag . Auch die John-Foster-Dulles-Allee wird ab Freitag gesperrt.