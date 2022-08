Berlin ruft zum Wassersparen auf: Neue Wasserwerke geplant

Die Landesregierung will deshalb in Kürze Details eines « Masterplans Wasser » veröffentlichen. Danach werden voraussichtlich zwei neue Wasserwerke zusätzlich zu den jetzt neun Standorten gebaut werden - in Jungfernheide und in Johannisthal. Klärwerke sollen zusätzliche Reinigungsstufen erhalten. Die Wasserpreise bleiben mindestens 2023 aber noch stabil, wie Wasserbetriebe-Chef Frank Bruckmann bei einem Besuch Jaraschs im Wasserwerk Tegel sagte. «Aber irgendwann werden wir die Preise für Wasser und Abwasser moderat erhöhen müssen.»