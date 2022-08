Baustellen am Gleisdreieck: Einschränkungen der U1, U2 und U3

Auf Fahrgäste der Berliner U-Bahn-Linien 1, 2 und 3 kommen in den nächsten Wochen Einschränkungen zu.

Grund sind Bauarbeiten am U-Bahnhof Gleisdreieck vom 15. August bis zum 6. November. Sie sollen in drei Abschnitten erfolgen, wie ein Sprecher der Berliner Verkehrsbetriebe am Montag mitteilte.