Asiatische Tigermücke nachgewiesen: Verdächtige Exemplare melden

In Berlin wurden erneut mehrere Exemplare der Asiatischen Tigermücke nachgewiesen. Die Mückenart ist potentieller Überträger verschiedener Krankheitserreger.

Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Donnerstag mitteilte, wurde die Asiatische Tigermücke wieder in einer Kleingartenanlage in Treptow-Köpenick gefunden. Dort wurde die Mückenart bereits im Jahr 2021 nachgewiesen. In Berlin wurden seit 2017 vereinzelte Sichtungen der Tigermücke gemeldet.