Velocity: Straßensperrungen im gesamten Stadtgebiet am Wochenende

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, werden am Freitag ab 18 Uhr weitere Sperrungen rund um die Straße des 17. Juni aufgestellt. Betroffen sind die John-Foster-Dulles-Allee, Yitzhak-Rabin-Straße, Scheidemannstraße, Dorotheenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße, Heinrich-von-Gagernstraße und Paul-Löbe-Allee. Am Samstag finden auf der Straße der 17. Juni die Kinderrennen des Velocity statt.