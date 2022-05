BVG verkauft 370.000 9-Euro-Tickets in einer Woche

Mehrere hunderttausend Berlinerinnen und Berliner haben sich schon ein 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr gekauft.

Bis einschließlich Donnerstag verkauften allein die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) knapp 370.000 der Aktionsfahrscheine, teilte ein Sprecher am Freitag (27. Mai 2022) mit. Erhältlich ist das Ticket auch bei der Deutschen Bahn, die am Montag neue Zahlen bekannt geben will. Der Verkauf hatte bei der BVG vergangene Woche Freitag begonnen.