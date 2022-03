Berliner Lagebericht: Inzidenz weiter über 1000

In Berlin werden weiterhin Tausende Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.

In den vergangenen sieben Tagen erfassten die Gesundheitsämter 1100,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, wie aus dem Lagebericht des Senats vom Samstag (19. März 2022) hervorgeht. Am Freitag hatte der Wert bei 1144,9 gelegen, am Samstag vor einer Woche bei 776. Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit aber deutlich niedriger als im bundesweiten Schnitt (1735,0).