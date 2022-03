1102,4: Rasanter Anstieg der Corona-Inzidenz in Berlin

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist über Nacht in die Höhe geschnellt. Auch die Hospitalisierungsrate stieg rasant und befindet sich erneut im kritischen Bereich.

Am Mittwochmorgen (16. März 2022) betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 1102,4. Am Tag davor lag der Wert noch bei 871,8. Laut der Daten im Lagebericht des Senats wurden 8834 neue Infektionsfälle an einem Tag gemeldet. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in Berlin 816.654 Corona-Infektionen festgestellt.