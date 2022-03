Innensenatorin: Geflüchtete aus der Ukraine schützen

Die Polizei sei «offen und verdeckt» insbesondere am Hauptbahnhof, dem Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) und dem Ankunftszentrum des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten präsent, hieß es in der Mitteilung. Die Bundespolizei habe am Hauptbahnhof und am Busbahnhof ZOB Platzverweise ausgesprochen und Identitätsfeststellungen durchgeführt. In wie vielen Fällen das geschah, wurde nicht genannt. Dort seien auch rund um die Uhr mobile Wachen besetzt. Das Landeskriminalamt sei zudem mit einer für Kinderschutz zuständigen Ermittlungsgruppe vor Ort.