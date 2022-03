50 Willkommensklassen für ukrainische Jugendliche geplant

Die Berliner Bildungsverwaltung plant 50 Willkommensklassen für ukrainische Jugendliche, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland geflohen sind.

«Wir sind dabei, 50 Willkommensklassen allein für ukrainische Jugendliche ab 16 Jahren einzurichten, von denen viele schon einen Beruf lernen», sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Mittwoch (09. März 2022) der Deutschen Presse-Agentur. «Die beruflichen Schulen haben gesagt, sie können das sofort einrichten. Das finde ich großartig.»

Aktuell 540 Willkommensklassen in Berlin

Zurzeit gibt es nach Angaben der Bildungsverwaltung unabhängig von den ukrainischen Flüchtlingen bereits 540 Willkommmensklassen in Berlin für aktuell 6000 Schülerinnen und Schüler. «Wenn in diesen Klassen noch Plätze frei sind, kann man dort eventuell auch ukrainische Kinder unterbringen», sagte Busse. «Zusätzlich sind wir gerade in der Abstimmung mit den bezirklichen Schulämtern, um weitere Willkommensklassen einzurichten.»