Brandenburger Tor leuchtet erneut in ukrainischen Farben

Das Brandenburger Tor soll am Donnerstagabend (24. Februar 2022) erneut in den ukrainischen Nationalfarben beleuchtet werden. Bereits am Mittwoch zeigte Berlin mit der Beleuchtung des berühmten Wahrzeichens seine Solidarität.

© dpa

Geplant ist die Beleuchtungsaktion von 18.45 Uhr bis Mitternacht. «Mit der Beleuchtung des Brandenburger Tors senden wir ein deutliches Signal, gemeinsam mit weiteren europäischen Städten. Als freie Stadt für eine freie und souveräne Ukraine», sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in einer Pressemitteilung am Mittwoch (23. Februar 2022).