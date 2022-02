Wieder Präsenzpflicht an Berliner Schulen ab 1. März

Die Präsenzpflicht an den Berliner Schulen tritt ab kommender Woche wieder in Kraft.

Ab Dienstag, dem 01. März, gilt die Präsenzpflicht wieder. Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Dienstag (22. Februar 2022) mit. Aufgrund steigender Corona-Zahlen konnten Eltern seit 25. Januar entscheiden, ob ihr Kind die Schule besucht oder zu Hause an Aufgaben und Projekten arbeitet und lernt. Die Aussetzung der Präsenzpflicht endet am 28. Februar 2022.