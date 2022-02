Senat hält vorerst an 2G-Regel für die Gastronomie fest

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat ausgeschlossen, dass der Senat schon nächste Woche eine Entscheidung fällt, die 2G-Regel für die Gastronomie aufzuheben.

Beschluss zum Wegfall der 2G-Pflicht im Einzelhandel geplant

Bei der Senatssitzung am Dienstag (15. Februar 2022) ist ein entsprechender Beschluss für den Einzelhandel geplant. Dort soll dann stattdessen eine FFP2-Maskenpflicht gelten. «Ganz klar: Wir werden am Dienstag nicht für die Gastronomie eine ähnlich lautende Regelung treffen», sagte Giffey am Donnerstag (10. Januar 2022) im Abgeordnetenhaus. «Ich will noch einmal darauf hinweisen, dass wir in der Gastronomie eine andere Situation haben. Dort wird nicht mit FFP2-Maske gegessen und getrunken.»