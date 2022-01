Drei Berliner Bezirke im Host Town Programm der Special Olympics 2023

Das Organisationskomitee der Special Olympics World Games Berlin 2023 und der Special Olympics Deutschland haben mit der Nominierung so genannter Host Towns das größte kommunale Inklusionsprojekt in Deutschland gestartet.

Host Town-Programm findet im Juni 2023 statt

In den vier Tagen vor dem Beginn des weltweit größten inklusiven Sportevents lernen die Delegationen in den Ausrichterstädten Land und Leute kennen und erfahren die regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten in allen Bundesländern, wie die Veranstalter am Mittwoch (26. Januar 2022) mitteilten. «Das Programm zielt auf die Etablierung inklusiver Strukturen und auf selbstbestimmte Teilhabe vor Ort. Damit ist es Ausdruck unserer ganzheitlichen Strategie, über den Sport hinaus die Lebenswelten von Menschen mit geistiger Behinderung und deren Wahrnehmung in der Gesellschaft im Blick zu haben», sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD).