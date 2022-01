«Inklusion 23»: Nachhaltigkeitsprogramm zu Special Olympics 2023

Die Special Olympics Weltspiele 2023 der Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung in Berlin sollen der Hauptstadt zu langfristigen inklusiven Strukturen verhelfen.

«Unser klares Ziel ist, Berlin zu einer inklusiven Stadt zu machen»

Unter dem Motto «Inklusion 23» hat der Berliner Senat am Mittwoch (19. Januar 2022) ein so genanntes Nachhaltigkeitsprogramm gestartet, um auch nach dem größten inklusiven Sportereignis der Welt eine dauerhafte Teilhabe für beeinträchtige Menschen zu ermöglichen. «Unser klares Ziel ist, Berlin zu einer inklusiven Stadt zu machen», sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger am Mittwoch auf einer Pressekonferenz über das Event, das im kommenden Jahr vom 17. bis 25. Juni ausgetragen wird. Mehr als 7000 Athleten treten dabei in 28 Wettbewerben an, 20.000 Volunteers helfen beim Ablauf. «Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr Inklusion in unserer Stadt», sagte Spranger.