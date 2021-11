Mit dem Tipi am Kanzleramt , das sich in den letzten Jahren als größerer Zeltbruder der Bar jeder Vernunft steigender Beliebtheit erfreut, unterhalten Klotzbach und Deisinger seit 2002 ein weiteres Unterhaltungszelt. In der Straße „In den Zelten“ mitten im Tiergarten amüsierten sich die Berliner schon zu Zeiten der Belle Èpoque. Heute bietet man hier einen wunderbaren Theaterraum, exquisite Gastronomie und jede Menge Namen auf der Bühne – von Tim Fischer über Klaus Hoffmann bis zu Otto Sander.