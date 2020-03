Spy on me: Online-Programm im HAU

Das Festival «Spy on me» befasst sich mit der Reorganisation des öffentlichen Raums und sucht nach Möglichkeiten, die kulturelle und demokratische Öffentlichkeit ins Digital zu übertragen.

Mit dem Ziel, die Verbreitung des Coronavirus zu hemmen, finden in den Berliner Theatern, Opern, Konzerthäusern, Clubs, Museen, Kinos und weiteren Veranstaltungs­orten zunächst bis zum 19. April 2020 keine Veranstaltungen statt. Weitere Informationen »

Mit Gesprächsformaten und Performances untersuchen die teilnehmenden Künstler die digitale Transformation der Gesellschaft. Erklärtes Ziel ist, künstlerische Manöver für die digitale Gegenwart zu finden. Dabei geht es auch darum, Formate zu benennen, die sich schlicht nicht in die digitale Welt übertragen lassen.

Was: Spy on me

Wann: 19. bis 28. März 2020

Wann genau: Donnerstag bis Samstag