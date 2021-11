Mit der Wucht der vollen Kulisse: Union setzt auf Fans

Trainer Urs Fischer freut sich nicht nur drauf, er setzt im Hauptstadt-Derby auch auf die vollen Ränge im Stadion An der Alten Försterei. «Ich glaube, dass das noch mal eine andere Wucht ist, ein Derby vor ausverkauftem Haus zu spielen», sagte der Coach des 1. FC Union am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Bewerten wollte der 55 Jahre alte Schweizer die Tatsache, dass inmitten alarmierender Corona-Höchststände in Deutschland ein Fußballspiel vor 22.012 Zuschauerinnen und Zuschauern und damit so vielen wie sonst in Nicht-Pandemie-Zahlen maximal möglichen Fans in dem Stadion angepfiffen werden soll, aber nicht. «Ich habe mich nie geäußert, ob es richtig oder falsch ist, dafür gibt es die Leute in der Verwaltung», sagte Fischer.