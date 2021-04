Berliner Landespokal: Fortsetzung mit fünf Regionalligisten

Der Berliner Landespokal soll mit den fünf verbliebenen Regionalligisten zu Ende gespielt werden.

Das teilte der Berliner Fußball-Verband (BFV) am 21. April 2021 mit. Der Berliner Athletik Klub 07, BFC Dynamo Berlin, FC Viktoria 1889, Tennis Borussia Berlin und VSG Altglienicke spielen demnach zunächst am 15. Mai ein Viertelfinale, für das allerdings gleich drei Teams ein Freilos erhalten. Der Sieger der Partie qualifiziert sich mit den drei anderen Teams für das Halbfinale am 22. Mai. Der Landespokalsieger, der in der kommenden Saison am DFB-Pokal teilnehmen darf, wird dann im Endspiel am 29. Mai ermittelt.