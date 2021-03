Berliner Profisport startet drei Pilotprojekte mit Fans

«Die Senatsverwaltung hat sich für drei Pilotprojekte entschieden», sagte Unions Kommunikations-Chef Christian Arbeit. Starten sollen die Berlin Volleys mit einer Partie in der Volleyball-Bundesliga in der Schmeling-Halle, wo auch die Handballer der Füchse Berlin zu Hause sind. In der Mercedes-Benz-Arena kommt ein Heimspiel der Basketballer von Alba Berlin oder des Eishockey-Erstligisten Eisbären als Testlauf in Frage. Den Auftakt für ähnliche Pilotprojekte in der Kultur macht am Freitag das Berliner Ensemble. «Das ist wunderbar für Berlin und die Menschen in der Stadt, dass so eine kleine Möglichkeit aufflammt am Horizont», erklärte Arbeit.