Sportlerwahl in Corona-Zeiten: Berlin wählt die Besten der Besten

Die Wahl zu Berlins Sportlerinnen und Sportlern des Jahres wird zur Kür der «Besten der Besten».

Die Abstimmung läuft bis zum bis 6. Dezember unter anderem unter www.champions-berlin.de. Neben den Berlinerinnen und Berlinern wählt eine Jury aus Sportchefs der Medienpartner, Vertretern der Stadt, des Landessportbunds Berlin und des Olympiastützpunkts Berlin. Die Ergebnisse aus der Publikumswahl und der Jury würden zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis einfließen, hieß in einer Mitteilung am Donnerstag (12. November 2020). Die Kür findet am 15. Dezember in einer Online-Gala statt.