Ex-Weltmeister Abraham zu Box-Comeback: «Nie mehr»

Der ehemalige Boxweltmeister Arthur Abraham schließt ein mögliches Comeback aus.

«Nie mehr», sagte er der «Bild»-Zeitung (Montag). Eine Tür hält er sich allerdings offen. «Ich ziehe höchstens noch einmal die Boxhandschuhe an. Dann, wenn Felix Sturm bereit ist, gegen mich in den Ring zu steigen.» Sturm sitzt jedoch derzeit in Köln in Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung.