13-Jährige Susan aus Berlin vertritt Deutschland beim Junior-ESC

Die 13-jährige Susan aus Berlin singt für Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest. Das teilte der Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) am Mittwochabend in Erfurt mit.

Susan gehe mit der vom 17-jährigen Komponisten Levent Geiger geschriebenen Ballade «Stronger with you» an den Start. Er war im vergangenen Jahr Finalist beim Songwriting-Wettbewerb «Dein Song» (ZDF). Deutschland beteiligt sich erstmals beim Junior-ESC. Er wird am 29. November in Warschau ausgetragen.