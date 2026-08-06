© Buchkantine

Direkt am Ufer der Spree gelegen, ist das Café ein Ort zum Lesen, Genießen, Arbeiten und Verweilen. Der gemütliche Innenraum und die begrünte Terrasse laden zu einer Auszeit mit Buch und Kaffee ebenso ein wie zum Frühstück, Mittagessen oder einem Glas Wein am Abend. Das gastronomische Angebot ist bodenständig, weitgehend hausgemacht und setzt auf hochwertige Zutaten - möglichst aus biologischer, regionaler und fairer Erzeugung.