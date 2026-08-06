Buchkantine

  • Buchkantine 2026

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Die Buchkantine in Moabit vereint Buchhandlung, Café und Restaurant unter einem Dach und zählt zu den besonderen Lesecafés Berlins.

Direkt am Ufer der Spree gelegen, ist das Café ein Ort zum Lesen, Genießen, Arbeiten und Verweilen. Der gemütliche Innenraum und die begrünte Terrasse laden zu einer Auszeit mit Buch und Kaffee ebenso ein wie zum Frühstück, Mittagessen oder einem Glas Wein am Abend. Das gastronomische Angebot ist bodenständig, weitgehend hausgemacht und setzt auf hochwertige Zutaten - möglichst aus biologischer, regionaler und fairer Erzeugung.

Wer das Lesevergnügen zu Hause fortsetzen möchte, findet in der angeschlossenen Buchhandlung eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Literatur sowie persönliche Beratung. Gästen steht außerdem kostenfreies WLAN zur Verfügung.

Auf einen Blick

Öffnungszeiten
Restaurant-Café: Täglich von 9 bis 22 Uhr Buchhandel: Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr
Internetadresse
buchkantine.de
Barrierefrei
Ja

Buchkantine in der Dortmunder Straße

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Adresse
Dortmunder Straße 1
10555 Berlin

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Aktualisierung: 6. August 2026